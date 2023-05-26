جيورجيتي : إتفاق وشيك بشأن صفقة إيتا - لوفتهانزا

(أنسامد) - مايو 26 - روما - قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، أمس الخميس، إنه سيتم التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن الاستحواذ المزمع لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا Lufthansa على حصة أقلية في شركة طيران إيتا ITA .



وصرح جيورجيتي للصحفيين على هامش فاعلية في جامعة سابينزا في روما وسط شائعات عن احتمال توقيع اتفاق مبدئي قريبا، قائلا "إذا تم السماح لي بالذهاب ستكون هناك أنباء." وأضاف الوزير "أعتقد أن كارستن سبور (الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا) موجود في روما أو في طريقه، هذا تلميح"، قائلا في النهاية : "لا بد لي من لقاء سبور".



وبحسب ما ورد، من المقرر أن تشتري لوفتهانزا 40٪ من إيتا إيرويز من وزارة الخزانة الإيطالية مقابل ما يزيد قليلا عن 300 مليون يور، وبالتالي ستزيد حصتها إلى 90٪ على الأقل.



ووردت الصفقة المزمعة على جدول أعمال اجتماع ثنائي بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتز في قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان يوم الجمعة الماضي، في ضوء زيارة الزعيم الألماني المرتقبة إلى روما.



حلت شركة إيتا مكان شركة اليطاليا الخاسرة في عام 2021، مع حصول الدولة على الملكية الكاملة. (أنسامد).





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