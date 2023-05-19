تاياني : دعم الصادرات الإيطالية أولوية حكومية

(أنسامد) - مايو 19 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن دعم الصادرات الإيطالية يمثل أولوية للحكومة.



وشدد تاياني، في حديثه خلال اجتماع مع ممثلي وكالة التجارة الخارجية الإيطالية، وشركة الاستثمار الحكومية والشركة التابعة لها Simest وكذلك شركة التأمين Sace، على أهمية "الدبلوماسية من أجل النمو"، بما في ذلك تنظيم منتديات الأعمال المستهدفة خلال البعثات في الخارج.



واستطرد، "الهدف هو الترويج للصناعة في إيطاليا، عبر تدابير لدعم الشركات الإيطالية، بينها التمويل لصالح قطاع المعارض التجارية، وتلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والرقمنة".



وجاء الاجتماع قبل العرض المعلن لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمشروع قانون إطاري بشأن "صنع في إيطاليا"، بما في ذلك أحكام لإنشاء صندوق ثروة سيادية، ومدرسة "صنع في إيطاليا"، ويوم وطني للمنتجات الإيطالية في 15 أبريل. (أنسامد).





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