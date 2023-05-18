إيطاليا-استات: انخفاض صاردات مارس(-2.3%) على أساس شهري

(أنسامد) - مايو 18 - روما - أكد المعهد الوطني للاحصاء (استات) تراجع الصادرات الإيطالية في شهر مارس الماضى بنسبة 2.3 بالمائة.



ويشير المعهد إلى أن هذا الانخفاض الذى يأتى بعد شهرين من الارتفاع المحدود يعزى إلى انخفاض مبيعات السلع الاستهلاكية غير المعمرة للبلدان غير الأوروبية.



ويقول استات إن الصادرات نمت في شهر مارس بنسبة 4.7 بالمائة بينما انخفض حجمها بنسبة 3.1 بالمائة على أساس سنوى.



كانت الصادرات استقرت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، كما انخفضت الواردات في مارس بنسبة 6.5 بالمائة على أساس شهرى بينما حققت في الربع الأول من العام انخفضت بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالربع الاخير من عام 2022.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed