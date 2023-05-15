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نيسان إيطاليا : مبيعات ونتائج قياسية العام الماضي

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 15 - روما - سجلت مبيعات شركة نيسان في إيطاليا نتائج ومبيعات قياسية ممتازة خلال العام الماضي، مع طرح ما لا يقل عن خمسة موديلات كهربائية جديدة في السوق.

وصل إجمالي مبيعات نيسان في إيطاليا، مع طرح نموذجين كهربائيين جديدين بنسبة 100%، 32769 سيارة في السنة المالية 2022 (والتي يتم حسابها وفقًا للوائح اليابانية في الفترة بين أبريل 2022 ومارس 2023).

وسجلت المبيعات نموا بلغت نسبته 19% مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة. ومع نمو إجمالي مبيعات سوق السيارات في تلك الفترة بنسبة 2.5%، تمكنت نيسان إيطاليا من زيادة حصتها السوقية إلى 2.1%.

وفي مبيعات التجزئة، القطاع الأهم في السوق الإيطالي، حققت نيسان أفضل أداء لها في خمس سنوات بحصة سوقية بلغت 2.6%، بزيادة بنسبة 0.4% عن العام السابق.

وسجلت مبيعات طرازات Nissan Ev وe-Power الهجينة والهجينة الخفيفة نموا كبيرًا، حيث تضاعفت المبيعات مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 144%. ومع مبيعات بلغت 20454 سيارة في 12 شهرًا، سجلت نيسان حصة سوقية 62% في هذا المجال، بزيادة 32% مقارنة بالسوق الوطني الذي تستحوذ فيه السيارات الكهربائية على نسبة 40%. (أنسامد).

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