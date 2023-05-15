نيسان إيطاليا : مبيعات ونتائج قياسية العام الماضي
وصل إجمالي مبيعات نيسان في إيطاليا، مع طرح نموذجين كهربائيين جديدين بنسبة 100%، 32769 سيارة في السنة المالية 2022 (والتي يتم حسابها وفقًا للوائح اليابانية في الفترة بين أبريل 2022 ومارس 2023).
وسجلت المبيعات نموا بلغت نسبته 19% مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة. ومع نمو إجمالي مبيعات سوق السيارات في تلك الفترة بنسبة 2.5%، تمكنت نيسان إيطاليا من زيادة حصتها السوقية إلى 2.1%.
وفي مبيعات التجزئة، القطاع الأهم في السوق الإيطالي، حققت نيسان أفضل أداء لها في خمس سنوات بحصة سوقية بلغت 2.6%، بزيادة بنسبة 0.4% عن العام السابق.
وسجلت مبيعات طرازات Nissan Ev وe-Power الهجينة والهجينة الخفيفة نموا كبيرًا، حيث تضاعفت المبيعات مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 144%. ومع مبيعات بلغت 20454 سيارة في 12 شهرًا، سجلت نيسان حصة سوقية 62% في هذا المجال، بزيادة 32% مقارنة بالسوق الوطني الذي تستحوذ فيه السيارات الكهربائية على نسبة 40%. (أنسامد).