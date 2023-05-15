السياحة الثقافية تستقطب أكثر من 142 مليون زائر العام الماضي
جاء ذلك في بيانات السياحة الثقافية في إيطاليا لعام 2022، والتي كشفها المسح الذي أجراه المعهد الوطني لبحوث السياحة لحساب مرصد اقتصاد السياحة التابع للغرف التجارية.
يعد التراث الثقافي هو السبب الثاني لقضاء العطلة في إيطاليا في عام 2022 مباشرة بعد العطلة الطبيعية، حيث تتزايد رغبة السياح الثقافيين في زيارة أماكن جديدة، بعيدا عن الطرق التقليدية.
وقال 20% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم اختاروا السياحة الثقافية، لترتفع نسبتهم مقارنة بـ 14.3% في عام 2019، في ظاهرة تمثل انعكاسًا محتملاً للقيود الوبائية، مما قد يغذي رغبة السائح في "الهروب" واستكشاف وجهات جديدة.
ينفق أولئك الذين يسافرون لأسباب ثقافية يوميًا أكثر بكثير من متوسط ;;إنفاق السائح الإيطالي على شراء السلع والخدمات خلال العطلة، بمتوسط ;;93 يورو مقابل 74 يورو. (أنسامد).