السياحة الثقافية تستقطب أكثر من 142 مليون زائر العام الماضي

(أنسامد) - مايو 15 - روما - استقطبت مواقع السياحة الثقافية في إيطاليا أكثر من 142 مليون زائر خلال العام الماضي، أكثر من نصفهم من الإيطاليين (55%)، ما يعادل 78.8 مليون زائر إيطالي، فيما بلغ عدد السياح الدوليين 63.6 مليون زائر.



جاء ذلك في بيانات السياحة الثقافية في إيطاليا لعام 2022، والتي كشفها المسح الذي أجراه المعهد الوطني لبحوث السياحة لحساب مرصد اقتصاد السياحة التابع للغرف التجارية.



يعد التراث الثقافي هو السبب الثاني لقضاء العطلة في إيطاليا في عام 2022 مباشرة بعد العطلة الطبيعية، حيث تتزايد رغبة السياح الثقافيين في زيارة أماكن جديدة، بعيدا عن الطرق التقليدية.



وقال 20% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم اختاروا السياحة الثقافية، لترتفع نسبتهم مقارنة بـ 14.3% في عام 2019، في ظاهرة تمثل انعكاسًا محتملاً للقيود الوبائية، مما قد يغذي رغبة السائح في "الهروب" واستكشاف وجهات جديدة.



ينفق أولئك الذين يسافرون لأسباب ثقافية يوميًا أكثر بكثير من متوسط ;;إنفاق السائح الإيطالي على شراء السلع والخدمات خلال العطلة، بمتوسط ;;93 يورو مقابل 74 يورو. (أنسامد).





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