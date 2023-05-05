ميلوني: لنكتب ميثاق ضريبي جديد لإيطاليا

(أنسامد) - مايو 5 - روما - دعت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، المحاسبين إلى مساعدتها في كتابة "ميثاق ضريبي جديد لإيطاليا"، والدخول في "حقبة جديدة" من العلاقات بين دافعي الضرائب والإيرادات الداخلية على أساس الثقة المتبادلة.



وبينت ميلوني لجمعية المحاسبين في روما، أن المحاسبين "لديهم كل المهارات اللازمة لدعم صانعي السياسات في وضع قواعد فنية للغاية في كثير من الأحيان وفي تبسيط البيروقراطية حيثما أمكن ذلك".



وأضافت "نحن بحاجة إلى هذه المهارات من أجل صياغة ميثاق ضريبي جديد لإيطاليا والدخول في حقبة جديدة من العلاقات بين جابي الضرائب ودافعي الضرائب، بين الدولة والمواطنين، مستوحاة من الثقة المتبادلة وإعادة التوازن في العلاقات".



وجاءت تعليقات ميلوني على خلفية الإصلاح الضريبي الأخير الذي خفض نطاقات ضريبة الدخل الإيطالية من أربعة إلى ثلاثة كجزء من عملية التحرك نحو إدخال ضريبة ثابتة على جميع العمال بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.



وصرحت رئيسة الحكومة أمام البرلمان في وقت سابق بأن "إيطاليا كانت تنتظر 50 عاما" للإصلاح.



وقالت ميلوني: "نحن نعتبر (الإصلاح) أساسيًا لإحياء النمو وخلق علاقة جديدة تمامًا بين الدولة ودافعي الضرائب". (أنسامد).





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