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إيطاليا: مشروع لقياس تلوث الهواء بفضل النحل

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 28 - روما - للنحل قدرات خارقة، بعيدا عن إنتاجه للعسل، الذي يمثل غذاءا أساسيا للإنسان، يمكن من خلالها قياس درجة جودة الهواء، ومدى التلوث الذي يصل إلى رئتنا.

في موقع صناعي في المنطقة الغربية من مدينة رافينا، في إقليم إميليا رومانيا، يجري العمل على مشروع استثنائي، وهو استخدام النحل من أجل المراقبة المتكاملة لجودة الهواء.

يعد المشروع الذي يشارك فيه مركز الزراعة والبيئة "كريا"، بمثابة المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، ويوفر تقنيات متكاملة، من بينها أخذ العينات والتحليل الكيميائي للملوثات، من وجهة نظر بيئية وصحية وتنفسية، مع المراقبة الحيوية التي يتم إجراؤها مع النحل في المناطق المستهدفة.

ويأتي المشروع الذي تبلغ مدته عام واحد، في إطار التعاون بين شركة المواد الكيميائية Secam Srl وCirsa - مركز الأبحاث المشترك بين الأقسام للعلوم البيئية في ألما ماتر، بجامعة بولونيا.

ينطلق المشروع الذي يحمل اسم "النحل من أجل المراقبة المتكاملة لجودة الهواء"، من فكرة أن النحل يمكن استخدامه كمؤشر بيولوجي لمراقبة التلوث، إذ أنه قادر على إظهار تدهور البيئة التي يعيش فيها من خلال ٣ إشارات: ارتفاع معدل الوفيات، واضطرابات في التطور الديموغرافي للمستعمرة، والمخلفات التي يمكن العثور عليها في أجسامهم أو في منتجات الخلية.

وسيضم المشروع ٦ خلايا نحل، يتم توزيعها على محطتي مراقبة. سيقوم الباحثون بأخذ عينات من نحل العلف القادم والعسل المستورد حديثًا، دون أي عواقب على تطور خلايا النحل، كما سيتم أخذ العينات والتحليلات لتحديد وجود الملوثات البيئية على مدار أربع مرات في السنة.

في الوقت نفسه، ستتم زيارة نفس خلايا النحل لاكتشاف قوتها من حيث كمية النحل البالغ، وفترة الحضانة، واتساق مخزون الطعام وأي علامات لأمراض. (أنسامد).

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