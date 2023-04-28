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ميلوني تدعو النقابات لإجراء محادثات بشأن ضريبة العمل

وإجراءات اقتصادية أخرى

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 28 - روما - وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني دعوى للاتحادات النقابية الثلاث الكبرى في إيطاليا، من أجل إجراء محادثات مساء الأحد، قبل يوم من اجتماع مجلس الوزراء، في اليوم، التالي.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء، الاثنين المقبل عن مرسوم مرتقب للغاية بشأن خفض ضريبة العمل وكذلك إطلاق إجراءات اقتصادية أخرى.

وسوف يعقد الاجتماع في مكتب رئيسة الوزراء، بعد ظهر الأحد، برئاسة ميلوني، وبحضور ممثلين عن النقابات العمالية، لمناقشة المرسوم الحكومي بشأن العمل والدخل الشمولي وكذلك إجراءات ضريبية أخرى، والذي ستناقشه ميلوني فيما بعد في اليوم التالي مع أعضاء حكومتها.

وتسعى الحكومة لتقديم الدخل الشمولي، وهو أحد البدائل الحكومية للدخل الأساسي لأجر المواطنة، الذي تم إلغاؤه تدريجيا. (أنسامد).

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