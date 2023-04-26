ايطاليا-مركز الكفاءة الصناعية:إطلاق أكثر من 300 مشروع

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - سيطلق مركز الكفاءة الصناعية Made 4.0 أكثر من 300 مشروع جديد سنويا بفضل موارد خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ما بعد كوفيد-19 المخصصة للابتكار و التي تخصص 113.5 مليون لإعادة تمويل الشبكة الوطنية لمراكز الكفاءة مما سيسمح باتجاه المزيد والمزيد من الشركات نحو الرقمنة.



لا يزال يتم تحديد التمويل الذي سيحصل عليه مركز الكفاءة Made 4.0 للعامين المقبلين، لكنه سيتجاوز 10 ملايين يورو بحد أقصى 20 مليونا، كما يوضح الرئيس ماركو تايش، مشددا على أن هذا "تمويل مخصص للشركات".



ويدرس مركز الكفاءة في ميلانو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لتقديم الأموال المتاحة للشركات.



وتعتمد الفكرة علي إطلاق دعوة لتقديم عطاءات لتقليل أوقات الانتظار وزيادة سرعة صرف الاستثمارات إلى الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.



الجدير بالذكر أن مركز الكفاءة الصناعية Made 4.0 هو مصنع رقمي ومستدام يدعم شركات التصنيع على طريق التحول الرقمي نحو الصناعة.



(أنسامد).





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