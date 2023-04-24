الاتحاد الأوروبي يدرس سداد الشريحة 3 من خطة التعافي لروما

(أنسامد) - أبريل 24 - روما - قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع روما بشأن سداد الدفعة الثالثة من التمويل لخطة التعافي الوطنية الهائلة بعد كوفيد .



وقال المتحدث: "العمل على تقييم طلب الدفع الثالث لإيطاليا مستمر، وخدماتنا على اتصال وثيق بالسلطات الإيطالية"، مشيرًا إلى أن الضوء الأخضر لدفع القسط الثالث البالغ 19 مليار يورو يخضع لإنجاز روما "للمعالم والأهداف ذات الصلة" المنصوص عليها في الخطة.



جاء البيان بعد أن صرح وزير الشؤون الأوروبية لخطة التعافي رافائللي فيتو أن التجديدات المخطط لها في الملاعب في فلورنسا والبندقية ليست مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي في إطارخطة التعافي الوطنية الهائلة بعد كوفيد والمرونة (NRRP).



(أنسامد).





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