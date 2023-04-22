إيطاليا:نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي 8% العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الجمعة، إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2022 بلغت 8 بالمئة، وهي أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي.



وأضافت يوروستات، أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجعت إلى 3.6% العام الماضي مقابل 5.3% في 2021، بينما انخفضت في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 3.4% مقارنة مع 4.8% في 2021.



وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية، أن الدول التي لديها أعلى معدل عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد إيطاليا هي المجر ورومانيا (6.2%) ومالطا (5.8%).



من ناحية أخرى، قالت يوروستات، إن نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 144.4%، وهي ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان (171.3%). (أنسامد).





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