إيطاليا:نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي 8% العام الماضي
وأضافت يوروستات، أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تراجعت إلى 3.6% العام الماضي مقابل 5.3% في 2021، بينما انخفضت في الاتحاد الأوروبي ككل إلى 3.4% مقارنة مع 4.8% في 2021.
وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية، أن الدول التي لديها أعلى معدل عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد إيطاليا هي المجر ورومانيا (6.2%) ومالطا (5.8%).
من ناحية أخرى، قالت يوروستات، إن نسبة الدين الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 144.4%، وهي ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان (171.3%). (أنسامد).