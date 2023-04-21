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بنك إيطاليا: أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع

المخطط الاقتصادي للحكومة متماسك مع الواقع

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 21 - روما - قال رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في بنك إيطاليا، سيرجيو نيكوليتا ألتيماري، إن الاقصاد الإيطالي يعمل بشكل أفضل قليلا مما كان متوقعا في بداية العام.

وتابع المسؤول خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بشأن المخطط الاقتصادي للحكومة، "تبدو التوقعات على المدى القصير أكثر ملاءمة إلى حد ما، فيما يتعلق بتوقعاتنا الأخيرة، والتي تم نشرها في يناير".

وبين ألتيماري أنه رغم أن التوقعات الاقتصادية في المخطط الاقتصادي للحكومة، كانت في نطاق أعلى لما هو محتمل، إلا أنها لا تزال "متسقة" مع الواقع، مشددا على التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات والاستثمارات في خطة المرونة والتعافي الوطنية الإيطالية، حتى تصبح الآفاق الاقتصادية الموضحة في مخطط الحكومة، حقيقة واقعة.

وفي الوقت الحالي، تجري إيطاليا محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن التغييرات في خطة ما بعد كوفيد، لجعل الاقتصاد الإيطالي أكثر خضرة وحداثة، مع تمويل المشاريع بفضل ما يقرب من ٢٠٠ مليار يورو تأتي على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

(أنسامد).

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