إطلاق أول مدرسة ثانوية "صنع في إيطاليا" في عام 2025

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - أعلن وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو اورسو عن إطلاق أول مدرسة ثانوية صناعية في إيطاليا تحمل شعار "صنع في إيطاليا".



سيتم إطلاق المدرسة الثانوية في عام 2025 لتعزيز التعليم المهني وتدريب على الأعمال التجارية لأطفال المدارس الإيطالية والأعمال التجارية والصناعية في إيطاليا.



وأكد "في غضون شهر، سأعرض على مجلس الوزراء الميزانية اللازمة للمدرسة التي ستعمل ايضاّ في تدريب المهارات التي يحتاجها سوق العمل والشركات".



كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت عن المدرسة الثانوية المصنوعة في إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر وقالت إنها ستساعد في تدريب الطلاب عالم الأعمال. (أنسامد).





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