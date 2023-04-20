إطلاق أول مدرسة ثانوية "صنع في إيطاليا" في عام 2025
سيتم إطلاق المدرسة الثانوية في عام 2025 لتعزيز التعليم المهني وتدريب على الأعمال التجارية لأطفال المدارس الإيطالية والأعمال التجارية والصناعية في إيطاليا.
وأكد "في غضون شهر، سأعرض على مجلس الوزراء الميزانية اللازمة للمدرسة التي ستعمل ايضاّ في تدريب المهارات التي يحتاجها سوق العمل والشركات".
كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت عن المدرسة الثانوية المصنوعة في إيطاليا في وقت سابق من هذا الشهر وقالت إنها ستساعد في تدريب الطلاب عالم الأعمال. (أنسامد).