تباطؤ تصاريح البناء في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - كشفت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن تراجع تصاريح البناء الصادرة في إيطاليا في عام 2022.



وأوضح إستات، أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 0.9% في عدد المساكن الجديدة مقارنة بالعام السابق، عندما سجلت تصاريح البناء الصادرة ارتفاعا بلغت نسبته 21.9%.



ومن حيث مساحة الوحدات التي صدر لها تصاريح بناء، فقد تباطأت أيضا، حيث سجلت نموا بنسبة 2.5% في عام 2022 مقارنة بمعدل نمو 20.1% في عام 2021. ويشير إستات إلى تسجيل معدل نمو متواضع في القطاع السكني، بعد الزيادة الكبيرة التي تم تسجيلها في العام السابق.



وسجل القطاع غير السكني نموا أكبر، الا أنه مع ذلك تباطأ أيضًا مقارنة بالزيادة التي سجلها في عام 2021، وذلك فقا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء الذي لفت إلى أنه من حيث المساحة، فقد نما القطاع غير السكني بنسبة 6.6% مقارنة ب 9.7% في عام 2021.



(أنسامد).





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