الاتحاد الأوروبي يُدرج جسر ميسينا في شبكة النقل عبر أوروبا

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعلنت وزارة النقل الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس الماضي مشروع جسر ميسينا الإيطالي في برنامج شبكة النقل عبر أوروبا.



ناقشت العديد من الحكومات الإيطالية السابقة، مشروع جسر ميسينا ولكنه لم يتجاوز مرحلة التخطيط لعدة أسباب، من أهمها المخاوف البيئية والخوف من تسلل عناصر المافيا عبر الجسر والتكلفة المرتفعة التي تبلغ 10 مليارات يورو.



ويعكف البرلمان الإيطالي على إصدار قانون بشأن مرسوم حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في منتصف مارس لإحياء هذه الخطة الطموحة.



وقالت وزارة النقل : أنباء رائعة من أوروبا، حيث كافأت لجنة النقل المعنية بتنظيم برنامج شبكة النقل عبر أوروبا التزام إيطاليا وجديتها، مضيفة أنه تمت الموافقة على التعديل ليشمل جسر ميسينا، ما يعد انتصارا لبلادنا يؤكد جدية اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير (النقل والبنية التحتية) ماتيو سالفيني.



انتقدت جمعيات الحفاظ على البيئة، خطط الحكومة لبناء الجسر الذي يربط بين كالابريا وصقلية عبر مضيق ميسينا، خلال جلسة استماع في البرلمان يوم الأربعاء.



وقالت منظمة Italia Nostra العاملة في مجال الحفاظ على البيئية أمام لجنة البيئة في مجلس النواب، إنه كان ينبغي بدلاً من ذلك الاستثمار في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في صقلية وكالابريا لتتواكب هاتين المنطقتين مع بقية مناطق البلاد.



من جانبه، أشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى التكلفة البيئية "العالية للغاية" للمشروع. (أنسامد).





Ottieni il codice embed