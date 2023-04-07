إيطاليا: الإنفاق على الرفاهية في الجنوب نصف المتوسط الوطني

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - بلغ الإنفاق على الرفاهية في الجنوب الإيطالي الفقير نصف المتوسط الوطني، وثلث ما يتم انفاقه في الشمال الشرقي الأكثر ثراء.



وفي الجنوب، يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرفاهية ٦٦ يورو، نصف المتوسط الوطني البالغ ١٣٢ يورو، وأكثر بقليل من ثلث متوسط الإنفاق في الشمال الشرقي البالغ ١٨٤ يورو، وفقا لتقرير الوكالة الوطنية للإحصاء "إستات" بعنوان "إنفاق البلديات على الخدمات الاجتماعية".



وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن الإنفاق في منطقة الشمال الغربي والوسط يبلغ ١٤٥ و١٤١ يورو، بينما الانفاق في الجزر يتماشى مع المعدل الوطني.



وأضاف إستات، أن ما يقرب من ٣٠٪ من البلديات في الجنوب لا تقدم خدمة الرعاية المنزلية للمسنين في ظروف الضعف، في حين تبلغ النسبة في وسط البلاد ١٥٪ وفي الشمال أقل من ١٠٪. (أنسامد).





Ottieni il codice embed