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  3. إيطاليا : تعيين حوالي 3000 شخص لتعزيز تنفيذ خطة التعافي

إيطاليا : تعيين حوالي 3000 شخص لتعزيز تنفيذ خطة التعافي

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 5 - روما - قالت مصادر حكومية أن مرسومًا جديدًا للخدمة المدنية قد صدر وينص على تعيين حوالي 3000 شخص بما في ذلك حوالي 1000 في قوات الشرطة الإيطالية.

ومن المتوقع أن تعزز عمليات التوظيف الجهود المبذولة للحد من التأخير في تنفيذ خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ، وهو برنامج الإصلاحات الشامل بعد كوفيد .

وسيتم تعيين ما يقرب من 3000 في الإدارة العامة للشرطة بين عامي 2023 و2026 وفقًا لمسودة تم الإعلان عنها لمرسوم بقانون بشأن الإدارة العامة، والمتوقع تمريره في مجلس الوزراء يوم الخميس.

ووفقا للمسودة، هناك أكثر من ألف مخصص للوزارات، بما في ذلك المديرين والمسؤولين والمساعدين: 301 في الداخلية، 11 في الثقافة، 20 في البنية التحتية، 210 في الشؤون الخارجية و103 في الزراعة، 4 في البيئة، 4 في الجامعة والبحوث، 2 في وزارة الأعمال والصناعة في إيطاليا، 350 مسؤولاً في وزارة العمل، 142 في السياحة، 49 في الصحة.

وينص المرسوم على "تعزيز تنظيمي للإدارات التي تنفذ البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الوطني والقدرة الإدارية للسلطات المحلية، والمزيد من التوظيف في الوزارات".

كما ينص المرسوم المكون من 30 مادة أيضا، من بين أمور أخرى، على مراقبة إصلاحات الإدارة العامة، وأحكام الخدمة العامة للخط الساخن 1500 لكوفيد، وحماية مستويات التوظيف اللازمة للعمل، وكذلك التغييرات في انضباط المبعوث الخاص لتغير المناخ.

الصورة: وزير الخدمة المدنية باولو زانجريلو (أنسامد).

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