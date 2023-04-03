نمو سوق التوظيف في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - سجل سوق التوظيف في إيطاليا نموا كبيرا في عام 2022 حيث ارتفع معدل التوظيف في الفئة العمرية بين 15 عاما و64 من 58.2% إلى 60.1%، الا أنه لا يزال بعيدًا عن متوسط دول الاتحاد الأوروبي البالغ 69.9%، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".



وأوضحت يوروستات، أن إيطاليا تحتل المركز الأخير في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمعدل التوظيف، بعد أن تجاوزتها اليونان بمعدل توظيف بلغ 60.7% حيث تقدمت 3.5 نقطة.



وجاءت إيطاليا في ذيل القائمة بالنسبة لمعدل توظيف الإناث، حيث سجلت 51.1%، لتكون متأخرة بما يقرب من 14 نقطة بالنسبة لمتوسط الاتحاد الأوروبي (65%)، فيما بلغ معدل توظيف الرجال 69.2%، على الرغم من تحسن بنسبة 2.1 نقطة مقارنة بعام 2021 (متوسط الاتحاد الأوروبي 74.8%).



قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن معدل التوظيف في إيطاليا نما في شهر فبراير بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، مما أدى إلى زيادة 10 آلاف وظيفة ورفع معدل التوظيف إلى 60.8%، مضيفا أن معدل التوظيف ارتفع بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن العام الماضي. (أنسامد).





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