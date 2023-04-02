ماتاريلا يوقع مشروع جسر ميسينا بتكلفة 10 مليارات يورو

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مرسوما لبناء جسر عبر مضيق ميسينا بين كالابريا وصقلية، وتم نشر مخطط المشروع في الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت مصادر يوم الجمعة.



وقد أعاد وزير النقل ماتيو سالفيني، إحياء فكرة المشروع الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو على الرغم من المخاوف البيئية والزلزالية ومن تسلل المافيا عبر الجسر.



وصرحت الحكومة، أن المشروع سيخلق مجموعة من الوظائف الخضراء.



ومن جانبها، قالت وزارة النقل والبنية التحتية: "إنه خيار تاريخي يفتح الطريق أمام بنية تحتية قياسية عالمية ذات دلالة خضراء قوية: سيسمح الجسر بخفض كبير في تلوث ثاني أكسيد الكربون وانخفاض كبير في عمليات التصريف في البحر".



وأوضحت أن الجانب الاقتصادي مهم، حيث تقدر تكلفة بناء الجسر وجميع أعمال السكك الحديدية والطرق على كلا الضفتين حاليًا بنحو 10 مليارات دولار. (أنسامد).





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