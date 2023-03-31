(أنسامد) - مارس 31 - روما - حققت مجموعة "إيطاليان بوست"، عوائد تشغيلية قياسية خلال عام ٢٠٢٢، مسجلة ٢.٣ مليار يورو بزيادة ٢٤٪ بالمقارنة بالعام السابق.



وأوضحت المجموعة في بيان لها الخميس، أن عوائدها قبل احتساب الفوائد والضرائب ارتفعت بنسبة ٢٤٪، إلى ٢.٣ مليار يورو.



وتابعت أن هذا الرقم بمثابة "أكثر من ضعف المستوى الذي تم تسجيله في عام ٢٠١٧، مع استمرار مسار النمو الكبير، مع مساهمات إيجابية طبيعية من جميع قطاعات الأعمال".



وسجل صافي الربح النهائي للمجموعة ١.٥١ مليار يورو. وبشكل إجمالي، نمت الإيرادات بنسبة ٦٪ لتصل إلى ١١.٩ مليار.



وأوضح ماتيو ديل فانتي، الرئيس التنفيذي للشركة أن النتائج القوية تؤكد "الأسس القوية للنمو المستقبلي".



وأضاف، "بالنظر إلى عام ٢٠٢٣، نتوقع أن اتجاهات الأعمال المواتية تفوق تأثير التضخم على التكلفة". (أنسامد).





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