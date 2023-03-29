نحو 13٪ من العائلات الإيطالية دخلهم لا يكفي تكاليف المعيشة

(أنسامد) - مارس 29 - روما - قالت مركز" نوميسما" الايطالي للابحاث ان حوالي 13٪ من العائلات الإيطالية إن دخلهم لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة، حسبما أفاد مركزالأبحاث الإيطالي "نوميسما" يوم أمس الثلاثاء.



نوميسما هي شركة متخصصة بتنفيذ أنشطة بحثية واستشارية للكيانات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الحقيقي لأكثر من 35 عامًا ومن جانبه اكد المرصد الوطني للأسرة: ان "الارتفاع في تكاليف المعيشة الذي حدث خلال العام الماضي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات يضرب بشدة ميزانيات العائلات الإيطالية".



وأضاف إن" 13٪ من الأسر قالت إن دخولها ليست كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل البقالة والإيجارات والرهون العقارية والفواتير، وأن 43٪ أخرى من الأسر قالت إن دخلها "بالكاد يكفي" لتلبية احتياجات الإنفاق الأساسية. (أنسامد).





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