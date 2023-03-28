المفوضية الأوروبية : القرض الحكومي لأليطاليا غير قانوني
وأضافت أن روما يجب أن تتخذ الآن الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال بالإضافة إلى الفائدة، مع الاخذ في الاعتبار أن شركة الخطوط الجوية ITA - شركة الطيران التي تسيطر عليها الدولة والتي تم تقليص حجمها والتي حلت محل أليطاليا في عام 2021 - لن تكون مضطرة تضطر لدفع المبلغ.
كانت المفوضية قد قالت بالفعل إنها لا تعتبر ITA "الخليفة الاقتصادي لشركة أليطاليا" عندما قضت بأن قرضين بقيمة إجمالية 900 مليون يورو منحته روما للناقلة الوطنية السابقة في عام 2017 كانا مساعدات حكومية غير قانونية. (أنسامد).