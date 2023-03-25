إيطاليا : نمو سوق العمل في يناير وفبراير

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اقتصاد
  3. إيطاليا : نمو سوق العمل في يناير وفبراير

إيطاليا : نمو سوق العمل في يناير وفبراير

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 25 - روما - بعد التباطؤ الذي شهده سوق العمل في إيطاليا في نهاية عام 2022، عاد سوق التوظيف للنمو مجددا، حيث سجل في الشهرين الأولين من عام 2023 معدل أسرع مما كان عليه قبل الوباء.

في الواقع، بعد الانخفاض الحاد الذي تم تسجيله في النصف الثاني من عام 2022، عاد الطلب على العمالة في القطاع الخاص غير الزراعي إلى النمو مرة أخرى في أول شهرين من عام 2023 بوتيرة سريعة، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن بنك إيطاليا ووزارة العمل والوكالة الوطنية لسياسات العمل (Anpal).

وأوضح التقرير، أنه تم توفير أكثر من 100،000 فرصة عمل خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، منوها أن هذه الزيادة أكبر من الثلث مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط