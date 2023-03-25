إيطاليا : نمو سوق العمل في يناير وفبراير

(أنسامد) - مارس 25 - روما - بعد التباطؤ الذي شهده سوق العمل في إيطاليا في نهاية عام 2022، عاد سوق التوظيف للنمو مجددا، حيث سجل في الشهرين الأولين من عام 2023 معدل أسرع مما كان عليه قبل الوباء.



في الواقع، بعد الانخفاض الحاد الذي تم تسجيله في النصف الثاني من عام 2022، عاد الطلب على العمالة في القطاع الخاص غير الزراعي إلى النمو مرة أخرى في أول شهرين من عام 2023 بوتيرة سريعة، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن بنك إيطاليا ووزارة العمل والوكالة الوطنية لسياسات العمل (Anpal).



وأوضح التقرير، أنه تم توفير أكثر من 100،000 فرصة عمل خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، منوها أن هذه الزيادة أكبر من الثلث مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.



(أنسامد).





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