إيطاليا: تسجيل أكثر من ٣٣٦ ألف عقد عمل دائم في

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. اقتصاد
  3. إيطاليا: تسجيل أكثر من ٣٣٦ ألف عقد عمل دائم في

إيطاليا: تسجيل أكثر من ٣٣٦ ألف عقد عمل دائم في

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 24 - روما - في عام ٢٠٢٢، ارتفع صافي عقود العمل الدائمة بأكثر من ٣٣٦٤٥٥ عقد عمل بالمقارنة بعام ٢٠٢١، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي INPS.

وأوضحت الوكالة، أنه في عام 2022، تم تفعيل 8،058،560 عقد عمل بينما تم إنهاء 7،617،318 برصيد إيجابي قدره 441،242 عقدا، بحسب ما جاء في مرصد INPS.

وبينت الوكالة أنه تم تسجيل صافي تغير إيجابي قبل كل شيء بالنسبة للعقود الدائمة، والتي سجلت 336،455 أكثر من الذي تم تسجيله في 2021 (بعد خصم العقود المؤقتة والمتقطعة).

كان هناك 1،374،342 عقد دائم تم تفعيله، بينما تم تحويل 864،661 إلى عقود مستقرة. بين يناير وديسمبر، كان هناك 1،863،593 حالة إنهاء لعقود مستقرة.

ومع ذلك، تزايدت عمليات التسريح الاقتصادي أيضًا: في عام 2022 كان هناك 377،423 حالة إنهاء عقد بزيادة قدرها 40.89٪ بالمقارنة بعام 2021. وهذا الأخير منع فيه تسريح العمال حتى 30 يونيو بسبب حالة الطوارئ الاقتصادية المرتبطة بالوباء. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط