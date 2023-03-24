إيطاليا: تسجيل أكثر من ٣٣٦ ألف عقد عمل دائم في

(أنسامد) - مارس 24 - روما - في عام ٢٠٢٢، ارتفع صافي عقود العمل الدائمة بأكثر من ٣٣٦٤٥٥ عقد عمل بالمقارنة بعام ٢٠٢١، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي INPS.



وأوضحت الوكالة، أنه في عام 2022، تم تفعيل 8،058،560 عقد عمل بينما تم إنهاء 7،617،318 برصيد إيجابي قدره 441،242 عقدا، بحسب ما جاء في مرصد INPS.



وبينت الوكالة أنه تم تسجيل صافي تغير إيجابي قبل كل شيء بالنسبة للعقود الدائمة، والتي سجلت 336،455 أكثر من الذي تم تسجيله في 2021 (بعد خصم العقود المؤقتة والمتقطعة).



كان هناك 1،374،342 عقد دائم تم تفعيله، بينما تم تحويل 864،661 إلى عقود مستقرة. بين يناير وديسمبر، كان هناك 1،863،593 حالة إنهاء لعقود مستقرة.



ومع ذلك، تزايدت عمليات التسريح الاقتصادي أيضًا: في عام 2022 كان هناك 377،423 حالة إنهاء عقد بزيادة قدرها 40.89٪ بالمقارنة بعام 2021. وهذا الأخير منع فيه تسريح العمال حتى 30 يونيو بسبب حالة الطوارئ الاقتصادية المرتبطة بالوباء. (أنسامد).





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