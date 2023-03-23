ائتمانات ضريبية ب 1.7 مليار مصادرة ضمن تحقيق مكافأة البناء

(أنسامد) - مارس 23 - روما - ضبطت شرطة المالية ائتمانات ضريبية تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار يورو فيما يتعلق بتحقيق في الاحتيال المزعوم في مكافأة البناء.



وقالت الشرطة إنها أعلى عملية مصادرة للاعتمادات الضريبية تم تسجيلها على الإطلاق.



ويجري التحقيق مع نحو 21 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم عمليات احتيال ضد الدولة فيما يتعلق باستخدام المكافآت الضريبية لأعمال البناء الموفرة للطاقة والعمل في المبانى القديمة والجديدة والواجهات.



تجري الشرطة عمليات بحث في تسع مقاطعات إيطالية في الشمال والجنوب.



بدأ التحقيق بعد عمليات فحص روتينية للإيرادات الداخلية كما اكتشفت إخطارات تحويل الائتمان الضريبي في أسماء الأشخاص الذين كانوا بلا مأوى أو ماتوا أو لديهم سجلات إجرامية أيضًا كطلبات مكافأة لخصائص غير موجودة. (أنسامد).





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