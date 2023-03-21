تراجع بورصة ميلانو بنسبة 2.6 ٪

(أنسامد) - مارس 21 - روما - تراجعت بورصة ميلانو بنسبة 2.6 ٪ في التعاملات المبكرة بعد فشل إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري، الذي أُعلن في نهاية الأسبوع، في تبديد مخاوف المستثمرين وعلى الرغم من ارتفاع أسعار أسهم البنوك بعد أكثر من أسبوع من الاضطرابات في أسواق المال الدولية.



وانخفض سهم MPS بنسبة 6.6٪، وخسر Unicredit 6.5٪، وتراجع Intesa بنسبة 5٪، وتم تعليق التداول في Bper بسبب التقلب المفرط.



في غضون ذلك، ارتفع الفارق بين السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات وبوند الألماني بمقدار ثماني نقاط أساس لتتجاوز عتبة 200 نقطة إلى 203.



انخفض العائد على BTP بمقدار ست نقاط أساس إلى 3.98٪ ، لكن عوائد السندات الأوروبية الأخرى انخفضت بشكل أكبر حيث قام العديد من المستثمرين بتحويل الأموال إلى سندات حكومية. (أنسامد).





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