تراجع بورصة ميلانو بنسبة 2.6 ٪
بعد فشل إنقاذ كريدي سويس في تهدئة مخاوف المستثمرين
وانخفض سهم MPS بنسبة 6.6٪، وخسر Unicredit 6.5٪، وتراجع Intesa بنسبة 5٪، وتم تعليق التداول في Bper بسبب التقلب المفرط.
في غضون ذلك، ارتفع الفارق بين السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات وبوند الألماني بمقدار ثماني نقاط أساس لتتجاوز عتبة 200 نقطة إلى 203.
انخفض العائد على BTP بمقدار ست نقاط أساس إلى 3.98٪ ، لكن عوائد السندات الأوروبية الأخرى انخفضت بشكل أكبر حيث قام العديد من المستثمرين بتحويل الأموال إلى سندات حكومية. (أنسامد).