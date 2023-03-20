مركز الكفاءة الإيطالي:دعوة للتآزر بين القطاعين العام والخاص

(أنسامد) - مارس 20 - روما - دعا الرئيس التنفيذي لمركز الكفاءة الإيطالي (Cim4.0) السيد أنريكو بيزينو الي التآزر بين القطاعين العام والخاص لانه يمثل دفعة للابتكار والتنمية في أي بلد.



وأضاف "نحن بحاجة إلى الاستمرار في هذا الطريق ولا تستطيع العديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحدها تحويل نفسها والتفاعل مع التوقيت الذي يتطلبه التطور التكنولوجي والأسواق".



وشدد على أنه "يجب دفع الشركات ودعمها في مسار التحول البيئي والرقمي، مع صناديق الاستثمار الجديدة ورأس المال الاستثماري".



وتابع ""تحتاج الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة قبل كل شيء إلى شيئين: الدعم المالي لمواصلة الاستثمار في التقنيات الجديدة، بما يتوافق مع نماذج أعمالهم، والمهارات المتخصصة للغاية لتنفيذ مشاريع ابتكارية جديدة. وبالتالي، فإن نمو البلاد لا يمكن أن يتجاهل النماذج الصناعية المتطورة للغاية المدعومة بالمساهمات والإعانات". (أنسامد).





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