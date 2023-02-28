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إيطاليا: إغلاق 100.000 متجر منذ عام 2012
الاتحاد الإيطالي العام لتجارة:التصحر التجاري يؤثر على كل المجتمع
    (أنسامد) - فبراير 28 - روما - قال الاتحاد الإيطالي العام لتجارة التجزئة إن نحو 100 ألف متجر اختفت من مراكز المدن والبلدات الإيطالية منذ عام 2012.

    و بين عامي 2012 و 2022، اختفى ما مجموعه أكثر من 99 ألف شركة للبيع بالتجزئة و 16 ألف شركة متجولة، بينما تنمو الفنادق والحانات والمطاعم (+10.275)، وفقا لدراسة الاتحاد حول التركيبة السكانية للأعمال في المدن الإيطالية منذ عام 2012.

    خلال نفس الفترة، زاد الوجود الأجنبي في التجارة، سواء من حيث عدد الأعمال (+44 ألف) والموظفين (+107 آلاف) ، بينما انخفض عدد الشركات والموظفين الإيطاليين (-138 ألفًا و -148 ألفًا) على التوالى.

    وقال رئيس الاتحادكارلو سانجالي إن "التصحر التجاري لا يقتصر على الأعمال التجارية فحسب، بل المجتمع ككل لأنه يعني خدمات أقل وقابلية أقل للعيش والأمن.

    وتابع "يجب علينا تسريع إعادة التأهيل الحضري من خلال استخدام أوسع وأكثر انتقائية لصندوق الانتعاش الأوروبي ومشاركة الشركاء الاجتماعيين (النقابات والشركات)." (أنسامد).

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