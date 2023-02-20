إيطاليا: انخفاض كبير في أسعار الغاز والكهرباء بدءا من أبريل

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - بداية من أبريل، ستشهد أسعار الغاز والكهرباء في إيطاليا انفراجة كبيرة لتعود كما كانت عليها في عام 2021، بعدما حددت هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة سعر الغاز لأقل من 50 يورو لكل ميغاواط في الساعة.



هذه الأسعار التي حددتها الهيئة ستخفض بشكل كبير من التكلفة التقليدية للمستفيدين على أساس سنوي، فبالنسبة لعائلة نموذجية، سيمكنها توفير ما يقرب من 600 يورو، والتي تشمل 234 يورو من الغاز و363 يورو للكهرباء.



وعلق رئيس شركة نوميسما أنرجيا، دافيد تاباريلي، على هذا التخفيض، "ربما بالغنا في حالة الذعر في الخريف الماضي، لكن ما يهم هو أن الأسعار الآن في انخفاض حاد".



وتابع، "هذا هو الحد الأدنى منذ ديسمبر 2021 و6 مرات أقل من الذروة التي وصلت إليها الأسعار في أغسطس، بما يزيد عن 300 يورو".



أدى انخفاض أسعار الغاز إلى انخفاض أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك إيطاليا. يوضح تاباريلي، "مع هذه الأسعارالدولية يمكننا تقدير انخفاض بنسبة 17%، إلى 0.83 يورو للمتر المكعب، وهو مستوى لم نشهده منذ صيف عام 2021، وبالنسبة للعائلة يمكنها توفير 234 يورو سنويا".



واستطرد المسؤول أن فاتورة الغاز أيضا ستشهد انخفاضا خلال الأشهر المقبلة، بنسبة 25% إلى 40 سنتا للكيلوواط في الساعة، مع توفير سنوي للعائلة النموذجية يبلغ 363 يورو". (أنسامد).



