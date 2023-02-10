بنك إيطاليا: ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.3% في 2022

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - ارتفعت القروض المصرفية المقدمة للأسر على مدار عام 2022 بنسبة 3.3%، في حين زاد الرهن العقاري بنسبة 3.36%، بحسب ما أعلن بنك إيطاليا.



وأشار البنك في بيان له، إلى أن معدل القروض المقدمة للأسر في شهر ديسمبر زاد بنسبة 3.7%، بينما بلغت 3.3% على أساس سنوي.



وبين البنك أن القروض المصرفية للقطاع الخاص سجلت نموا بنسبة 2.1% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، بينما سجلت في ديسمبر نموا بـ 3.4% بالمقارنة بشهر نوفمبر.



وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% خلال الأثني عشر شهرا، كما انخفض تمويل السندات الحكومية بنسبة 1.5%.



وخلال ديسمبر، بلغت أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها شهريا للأسر لشراء المنازل، بما في ذلك التكاليف الإضافية 3.36% في حين بلغت معدلات الفائدة على الائتمان الاستهلاكي الجديد 9.22%.



وبلغت معدلات الفائدة على القروض الجديدة للشركات غير المالية 3.55%، وتلك التي تصل إلى 1 مليون دولار 3.91%. (أنسامد).



