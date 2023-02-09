ايتا للطيران: لوفتهانزا الاقرب للشراء

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - أعلنت صحيفة هاندلسبلات الالمانية ان شركة لوفتهانزا للطيران الالمانية تقترب من النجاح في الاستحواذ علي شركة الطيران الايطالية "ايتا".



و تضيف الصحيفة أن الشركة الالمانية تهدف الحصول على حصة أقلية تتراوح مابين 20 و40 بالمائة ولكنها ترغب أيضا في الإبقاء على خيار الاستحواذ على الأسهم المتبقية مفتوحاً لوقت لاحق.



وتؤكد الصيفة أن الوقت ينفذ لأن "ايتا" ستخسر ما لا يقل عن 1.5 مليون يورو في اليوم.



كانت لوفتهانزا قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع إعلان نوايا مع هيئة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية حول الصفقة.



ويأمل الايطاليون أن تعمل لوفتهانزا تعيد هيكلة "ايتا" ودمجها كما كان الحال مع الشركات في سويسرا وبروكسل.



ومازالت تمتلك "ايتا "حقوق الأسم كخليفة، وستفكر لوفتهانزا في استخدام العلامة التجارية الإيطالية على طرق المسافات الطويلة "، خاصة بالنسبة رحلات جوية عبر المحيط الأطلسي، حيث لا تزال علامة أليطاليا التجارية معروفة. (أنسامد).



