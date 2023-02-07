"إينيل"الإيطالية تبدأ العمل في "مصنع جيجا" للطاقة الشمسية

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - إفتتحت شركة إينيل ENEL الإيطالية للكهرباء والغاز موقع العمل لتوسيع مصنعها الضخم للطاقة الشمسية في مدينة كاتانيا في صقلية لرفع قدرتها الانتاجية من 200 ميجاوات سنويا إلى ثلاثة جيجاوات بحلول عام 2024.



وكان مشروع مصنع تانجو جيجا للطاقة الشمسية من بين سبع مبادرات تم اختيارها للدفعة الأولى من التمويل عن طريق صندوق الابتكار التابع للاتحاد الأوروبي للأعمال الكبرى قال الرئيس التنفيذي للشركة فرانشيسكو ستاراس."هنا نضع نموذجا للمصنع، مع فلسفة تخطيط تستند إلى سلسلة إنتاج إيطالية تبني مصانعوفروعها في إيطاليا وأوروبا وجميع أنحاء العالم، لخدمة سوق الطاقة الشمسية الأوروبية والعالمية ".



وتابع "يجب على أوروبا تركيب (منشآت) تتراوح بين 50000 و 60.000 ميجاواط في السنوات القليلة المقبلة وتحقيق الاستقرار وخفض تكلفة الكهرباء.



وأضاف "نعمل علي ان انشاء مجالا رائدا في بناء الألواح باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ". (أنسامد).



