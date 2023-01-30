ارتفاع معدل التوظيف في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - يناير 30 - روما - كشف تقرير إيطالي، أنه تم توفير حوالي 380 ألف فرصة عمل في عام 2022، لتسجل مستوى أعلى مما كان عليه في عام 2019، أي قبل حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.



وذكر التقرير الذي أصدرته وزارة العمل وبنك إيطاليا ورابطة وكالات التوظيف الوطنية، أن سوق التوظيف سجل مستويات إيجابية للغاية في عام 2022، الا أنه شهد حالة من التباطؤ في نهاية العام الماضي.



وأوضح التقرير، أنه خلال العامين الماضيين، تم توفير ما يقرب من مليون وظيفة جديدة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص غير الزراعي، منوها أن هذا الانتعاش في سوق التوظيف عوض بشكل كبير الانهيار الناجم عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.



(أنسامد).



