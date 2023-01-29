إتفاقية بين المؤسسة الليبية الوطنية للنفط و"إيني" الإيطالية

(أنسامد) - يناير 29 - روما - اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، أمس السبت، لتوقيع اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا؛ وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.



وكان بن قدارة قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة الإيطالية وافقت على استثمار ثمانية مليارات دولار لتطوير حقلي الغاز، فيما يرفض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، هذا الاتفاق.



وأشار بن قدارة إلى أن القدرة الإنتاجية لهذه الحقول تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا لفترة تناهز 25 عاما. (أنسامد).



