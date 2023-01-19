الميزان التجاري الإيطالي يعود للمنطقة الإيجابية في نوفمبر

(أنسامد) - يناير 19 - روما - قالت وكالة الاحصاء الوطنية الايطالية (إيستات) إن الميزان التجاري الإيطالي عاد إلى المنطقة الإيجابية في نوفمبر للمرة الأولى منذ عام.



واضافت أن إيطاليا سجلت فائضا تجاريا بلغ 1.445 مليار يورو في نوفمبر.



وكان الميزان التجاري سلبيا منذ ديسمبر 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.



وأوضحت "ايستات" أن إيطاليا استمرت في مواجهة عجز في تجارة الطاقة وصل الي 8.456 مليار يورو في نوفمبر، ارتفاعا من عجز قدره 5.777 مليار في نفس الشهر من عام 2021، لكنها تجاوزته بفائض قدره 9.901 مليار في التجارة غير المتعلقة بالطاقة، مقارنة بـ 7.976 مليار في نوفمبر 2021. (أنسامد).



