إيني وسنام تتفقان على إدارة خطوط غاز بين الجزائر وإيطاليا

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أعلنت مجموعة إيني للطاقة وشركة سنام لإدارة شبكات الغاز الإيطاليتان، هذا الأسبوع، أنهما أبرمتا شراكة من أجل الإدارة المشتركة لأصولهما في خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا.



ومع تقليص روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا، ظهرت الجزائر العام الماضي كأكبر موردي الغاز إلى روما، مما يجعل من الشبكة بين البلدين بنية تحتية استراتيجية لأمن الطاقة في إيطاليا.



وقالت الشركتان في بيان مشترك، إنهما ستدرسان أيضا كيفية تطوير الشبكة لدعم نقل الطاقة والترويج لاستخدام الهيدروجين. (أنسامد).



