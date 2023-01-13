إيطاليا: إضراب بمحطات الوقود يومي 25 و26 يناير

(أنسامد) - يناير 13 - روما - أعلنت جمعيات تمثل محطات الوقود الإيطالية، أن أعضائها سينظمون إضرابا يومي 25 و26 يناير، احتجاجا على تقارير عن ارتفاع الأسعار في مضاربات مضخات البنزين، بعد أن أنهت الحكومة تخفيض رسوم الوقود في مطلع العام الجديد، فيما أطلق مشغلو القطاع على هذا النوع من المضاربات اسم "موجة الوحل".



وفي بيان صادر من ثلاث جمعيات تمثل محطات الوقود، "لقد اتخذت جمعيات مشغلي (محطات الوقود) معا قرارا بإعلان حالة احتجاج في جميع أنحاء الشبكة لوضع نهاية لهذه الموجة من الوحل، ضد مجموعة من العمال الشرفاء، ومحاولة إعادة إثبات الحقيقة".



وأوضح البيان أن الجمعيات ستنظم أيضا مظاهرة خارج مجلس النواب في روما.



وعقب الإعلان، قال وزير البيئة وأمن الطاقة، جيلبرتو بيتشيتو، إن الجمعيات لديها "حق مشروع في الدعوة إلى الإضراب".



وارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ منذ انتهاء التخفيضات الجمركية.



وافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني يوم الثلاثاء على مرسوم لتعزيز شفافية أسعار الوقود لوقف ارتفاع المضاربة. (أنسامد).



