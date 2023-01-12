إيطاليا: ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في نوفمبر 2022

(أنسامد) - يناير 12 - روما - سجلت مبيعات التجزئة في إيطاليا، ارتفاعا بنسبة 0.8%، من حيث القيمة في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% من حيث الحجم، بحسب أرقام المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات).



وذكر المعهد أن المبيعات ارتفعت بنسبة 4.4% من حيث القيمة، مقارنة بشهر نوفمبر 2021، لكنها انخفضت بنسبة 3.6% من حيث الحجم على أساس سنوي.



وتكشف أرقام ارتفاع مبيعات التجزئة من حيث القيمة أكثر من مثيلتها من حيث الحجم أنه يتعين على الإيطاليين أن يدفعون أكثر للحصول على أقل ما كانوا يحتاجونه، وسط أزمة تكلفة المعيشة.



وارتفعت المبيعات في منافذ التوزيع الكبيرة بنسبة 7% على أساس سنوي، بينما زادت المبيعات في المتاجر الصغيرة بنسبة 1.8%.



وبين إيستات أن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت أيضا بنسبة 4.7% في نوفمبر 2022، مقارنة بنوفمبر 2021.



وسجلت جميع القطاعات غير الغذائية نموا باستثناء الأجهزة الكهربائية المنزلية والمعدات السمعية والبصرية، الذين حققن تراجعا بنسبة 2.3%.



لكن، سجلت أكبر زيادة في مبيعات مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية بنسبة 7.6%. (أنسامد).



