إيطاليا: الأسر الإيطالية تدفع 1866 يورو مقابل الغاز في 2022

(أنسامد) - يناير 5 - روما - بلغت تكلفة فاتورة الغاز، لكل أسرة إيطالية، خلال عام 2022، 1866 يورو، أي بزيادة بقيمة 64.8% مقارنة بعام 2021، في حين يشتعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة أسعار البنزين.



وفي الوقت الذي تم إعلان زيادة أسعار البنزين إلى 2 يورو لكل لتر في إيطاليا، تتصدر أسعار الطاقة عمليات النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة الإيطالية، أن متوسط استهلاك كل أسرة إيطالية، بلغ 1400 متر مكعب سنويا من الغاز، وتكلف 1866 يورو، أي بزيادة في القيمة بنسبة 64.8% بالمقارنة بعام 2021.



ويزداد الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهجوم على رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين.



وعلى موقع تويتر، كتب النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض، نيكولا زينجارتي، " بنزين ورسوم، لقد وصل اليمين (للسلطة)، زيادات ونميمة وأكاذيب".



وتابع، "عندما قالت ميلوني: انتهت الرحلة المجانية، ربما كانت تشير إلى سائقي السيارات". (أنسامد).



