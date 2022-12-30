إيطاليا: 2 مليار يورو إنفاق الإيطاليين في عشاء رأس السنة

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - يقترب إنفاق الإيطاليين على عشاء رأس السنة الجديدة، من 2 مليار يورو، حيث سجلت التحضيرات حتى الآن 1.95 مليار يورو، بحسب مسح أجراه مركز الدراسات التعاونية Confcooperative.



وبين المركز أن الإنفاقات تسجل زيادة بمقدار 250 مليون يورو، بالمقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال أقل بمقدار 200 مليون، عما كانت عليه قبل الوباء.



وبين المركز في دراسته أن نخب رأس العام، "سيكون كأس مرير للأشخاص الذين انزلقوا في الفقر بسبب الانغلاق الاقتصادي الذي ضاعف من عدد الفقراء إلى 10 ملايين شخص".



ونوه المركز أن ثلاث أسر من كل خمسة سوف تنتظر في المنزل حتى منتصف الليل، في حين أن أسرة من كل 5 سوف تأخذ نخب العام الجديد خلال السفر، بينما نفس الرقم بالنسبة للسهر في المطاعم أو الصالات مع عشاء منظم. (أنسامد).



