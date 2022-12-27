إيطاليا :تأثرمدخرات العائلات والشركات..بالوباء وحرب أوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - مازالت الموجة الطويلة من الأزمة الاقتصادية الإيطالية الناتجة عن الوباء ، اضافة الي الارتفاع الكبير في اسعارالطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا ، تؤثربشكل متزايد على مدخرات العائلات والشركات.



ويوضح مركز الدراسات يونيمبريزا "هكذا ، فإن مدخرات الإيطاليين ، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النمو المستمر ، أنتهت مرة أخرى".



اكد الاتجاه المعتمد من البيانات أنه تم سحب أكثر من 50 مليار يورو من الحسابات الجارية وغيرها من أشكال المدخرات في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.



وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 2.4٪ بالنظر إلى أن حجم احتياطيات الأسر والشركات المودعة في بنوك بيل باييزي في يوليو كان 2097 مليارًا ، بينما انخفض الرقم في أكتوبر إلى 2.047 مليار.



سجل في يوليو الماضي نمواً مستمراً في المدخرات الإيطالية لأكثر من عامين ، وذلك أيضًا بفضل فترة الوباء والإغلاق الذي أدى إلى انخفاض حاد في الاستهلاك: 1،823 مليار في ديسمبر 2019 ، 1،956 مليار في ديسمبر 2020 ، 2.050 مليار في أكتوبر 2021 ، 2.075 مليار في ديسمبر 2021.



وقد استمر اتجاه التراكم طوال العام الحالي ، حتي شهر اغسطس الذي عكس الاتجاه . (أنسامد).



