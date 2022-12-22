إيطاليا: لجنة الموازنة بالنواب تقر تعديلات مشروع الميزانية

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أقرت لجنة الموازنة في مجلس النواب الإيطالي، سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة لعام 2023، خلال جلسة مطولة استمرلت ليوم كامل، وتضمنت التعديلات إلغاء الإجراء المثير للجدل الذي كان سيمكن للتجار رفض مدفوعات البطاقات لمبالغ تزيد عن 60 يورو.



وانتقدت أحزاب المعارضة خطوة ألغاء المدفوعات لأكثر من 60 يورو من خلال بطاقات الدفع، مؤكدة أنها كانت ستجعل التهرب الضريبي أسهل.



كما سبق وأعلنت المفوضية الأوروبية معارضتها لهذا الإجراء.



ويعني التعديل أن المقاهي والمحلات والحانات لن يكون لها الحق في رفض البطاقات والمطالبة بالنقود، حتى لدفع أشياء صغيرة مثل القهوة، وبالفعل، فسوف يواجهون غرامات إذا فعلواذلك.



كما تم تعديل مكافئة "أيه بي بي 18"، المخصصة للشباب لإنفاقها على المواد والأنشطة الثقافية مثل الكتب والحفلات وعروض المسرح، في عيد ميلادهم الثامن عشر.



ولن تكون هذه المكافأة التي تبلغ 500 يورو، شاملة للجميع، ولكنها ستذهب فقط إلى المراهقين الذين ينتمون إلى عائلات تصل أرباحها إلى مستوى معين.



ثم ستكون هناك أيضًا مكافأة أخرى بقيمة 500 يورو للشباب الذين يحصلون على علامات كاملة في امتحاناتهم النهائية في المدرسة الثانوية. (أنسامد).



