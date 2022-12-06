إيستات : 1 من 5 مواطنين سيتأثر من استقطاعات الدخل الأساسي

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - قال رئيس المعهد الوطني للإحصاء الايطالي، جيان كارلو بلانجياردو، في جلسة استماع في البرلمان بشأن مناقشة الميزانية، إن التخفيض في دخل المواطن في عام 2023 سيؤثر على "حوالي 846000 فرد، أي ما يزيد قليلاً عن واحد من كل خمسة مستفيدين".



وأوضح الرئيس أنه إذا نظرنا فقط إلى المستفيدين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، فإن الخفض سيؤثر على أكثر من ثلثهم.



وأضاف"تقليص مدة العمل سيشمل بشكل أساسي الأسر الصغيرة والمكون الذكوري، وسيشمل ما يقرب من نصف المستفيدين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 عامًا". (أنسامد).



