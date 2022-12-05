بونومي: خيبة أمل من مشروع ميزانية الحكومة لعام 2023

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - قال رئيس غرفة الصناعة الايطالية كارلو بونومي إن اتحاد الصناعة الإيطالي يشعر بخيبة أمل بسبب مشروع ميزانية الحكومة لعام 2023.



وفي كلمته أمام جلسة الاستماع المشتركة للجنتي الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ أعرب عن "خيبة أمله" إزاء التخفيضات "الضئيلة" في ضريبة العمل حيث تخفض الحزمة ضريبة الدخل على الأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 35000 يورو بنقطتين مئويتين ولمن يقل دخلهم عن 20000 بمقدار ثلاث نقاط. كما أنه يرفع الحد الأقصى للضريبة الثابتة بنسبة 15٪ للعاملين لحسابهم الخاص لأولئك الذين يحصلون على 65000 يورو سنويًا إلى 85000 مما يسهل على الأشخاص التقاعد مبكرًا.



وقال بونومي: "في رأينا، لا يتضمن قانون الميزانية هذا رؤية لما يحدث علي ارض الواقع".



واضاف"نحن مقتنعون جميعًا بأنه سيكون هناك تباطؤ في العام المقبل".



وفيما يتعلق بالضريبة الثابتة وإجراءات التقاعد المبكر، أرجع الفشل في تخصيص الموارد لاستثمارات الأعمال جزئيًا إلى حقيقة أن الأموال المتاحة قد تم استخدامها لأهداف لا تمثل، في رأينا، أولوية .



(أنسامد).



