إيطاليا: مشروع الموازنة يصل إلى مجلس النواب في 20 ديسمبر

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - أعلن مجلس النواب الإيطالي، أن مشروع الموازنة لعام 2023 الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني، سوف يصل إليه بحلول 20 ديسمبر الجاري.



ومن المقرر تمرير مشروع حزمة مساعدات مالية بقيمة 35 مليار يورو، لمساعدة الأسر والشركات أمام تداعيات أزمة الطاقة الحالية، قبل نهاية العام الجاري.



وتمت زيادة الضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة إلى 50% من أرباح عام 2022، بما يزيد عن النسبة التي كانت موضوعة في الفترة بين 2018 و2021.



وتستهدف هذه الضريبة حوالي 7000 شركة تعمل في إنتاج أو بيع أو استيراد الطاقة، والتي يجب أن تدر عوائد تبلغ حوالي 2.56 مليار يورو.



كما يتضمن المشروع تخفيض الحزمة الضريبية على الدخل للأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 53 ألف يورو، بنسبة 2%، ولمن يقل دخلهم عن 20 ألف يورو، بنسبة 3%.



كما يرفع الحد الأقصى للضريبة الثابتة بنسبة 15% على أصحاب الأعمال الحرة، لتستهدف الأشخاص الذين يحققون عوائد تبلغ 85 ألف يورو، بدلا من 65 ألف.



إلى جانب ذلك، يسهل مشروع القانون على المواطنين مسألة التقاعد المبكر، إذ يسمح للأشخاص البدء في المطالبة بمعاشاتهم الحكومية في سن 62 عاما إذا كان لديهم 41 عاما من اشتراكات الضمان الاجتماعي.



(أنسامد).



