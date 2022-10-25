ايطاليا: رئيس اتحادالصناعة يحذرمن سرعةتلبية الوعودالانتخابية

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - حذر رئيس اتحاد الصناعة الايطالي ، كارلو بونومي ،حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني الجديدة من التصرف غير المحسوب مع المالية العامة ، وطالبها بمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد ، بما في ذلك التضخم المرتفع والبدء المحتمل للركود.



وقال رئيس الاتحاد الصناعي على هامش اجتماع جمعية Federchimica "أولويات الحكومة هي (السعر المرتفع) للطاقة ، وهي حالة طارئة يجب أن نتصدى لها على الفور ، والوظائف".



اشار "قضية الطاقة يجب أن تعالج في إطار المالية العامة لأننا لا نستطيع تدمير حسابات الدولة" ثم هناك حالة طوارئ تتعلق بالوظائف .



ودعا إلى الحذرعندما يتعلق الأمر بتنفيذ الوعود التي تم التعهد بها خلال الحملة الانتخابية.



وقال "إنني أتفهم تطلعات الأحزاب للرد على الوعود الانتخابية التي قطعتها ، لكن هذا ليس الوقت المناسب. سيكون هناك الوقت والطريقة المناسبين حينها". (أنسامد).



