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ايطاليا: رئيس اتحادالصناعة يحذرمن سرعةتلبية الوعودالانتخابية
    (أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - حذر رئيس اتحاد الصناعة الايطالي ، كارلو بونومي ،حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني الجديدة من التصرف غير المحسوب مع المالية العامة ، وطالبها بمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد ، بما في ذلك التضخم المرتفع والبدء المحتمل للركود.

    وقال رئيس الاتحاد الصناعي على هامش اجتماع جمعية Federchimica "أولويات الحكومة هي (السعر المرتفع) للطاقة ، وهي حالة طارئة يجب أن نتصدى لها على الفور ، والوظائف".

    اشار "قضية الطاقة يجب أن تعالج في إطار المالية العامة لأننا لا نستطيع تدمير حسابات الدولة" ثم هناك حالة طوارئ تتعلق بالوظائف .

    ودعا إلى الحذرعندما يتعلق الأمر بتنفيذ الوعود التي تم التعهد بها خلال الحملة الانتخابية.

    وقال "إنني أتفهم تطلعات الأحزاب للرد على الوعود الانتخابية التي قطعتها ، لكن هذا ليس الوقت المناسب. سيكون هناك الوقت والطريقة المناسبين حينها". (أنسامد).

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