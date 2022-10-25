ايطاليا: رئيس اتحادالصناعة يحذرمن سرعةتلبية الوعودالانتخابية

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - حذر رئيس اتحاد الصناعة الايطالي
، كارلو بونومي ،حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني الجديدة من
التصرف غير المحسوب مع المالية العامة ، وطالبها بمواجهة التحديات
المتعددة التي تواجه البلاد ، بما في ذلك التضخم المرتفع والبدء
المحتمل للركود.
وقال رئيس الاتحاد الصناعي على هامش اجتماع جمعية Federchimica
"أولويات الحكومة هي (السعر المرتفع) للطاقة ، وهي حالة طارئة يجب
أن نتصدى لها على الفور ، والوظائف".
اشار "قضية الطاقة يجب أن تعالج في إطار المالية العامة لأننا لا
نستطيع تدمير حسابات الدولة" ثم هناك حالة طوارئ تتعلق بالوظائف .
ودعا إلى الحذرعندما يتعلق الأمر بتنفيذ الوعود التي تم التعهد
بها خلال الحملة الانتخابية.
وقال "إنني أتفهم تطلعات الأحزاب للرد على الوعود الانتخابية التي
قطعتها ، لكن هذا ليس الوقت المناسب. سيكون هناك الوقت والطريقة
المناسبين حينها". (أنسامد).