إيطاليا:ارتفاع قياسي في الدين خلال يونيو ليصل إلى 2766 مليار

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - ارتفع الدين لعام لإيطاليا خلال شهر يونيو الماضي، بـ 11.2 مليار يورو، ليصل في الإجمالي إلى 2766.4 مليار يورو، وهو أعلى قيمة يصل إليها.



وجاءت هذه الأرقام في بيان المالية العامة لبنك إيطاليا.



وكان الدين العام حتى بداية العام الجاري، يبلغ 2714.2 مليار يورو، لكنه ارتفع خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 1.9%.



ورغم ارتفاع الدين، حققت البلاد إيرادات ضريبية مرتفعة لنفس المدة بـ 218.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.9% عن العام الماضي، (أي ما يعادل 23.2 مليار) مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي وارتفاع الأسعار.



وبلغت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة في يونيو 36.0 مليار، بزيادة قدرها 10.4٪ (3.4 مليار) مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. (أنسامد).



