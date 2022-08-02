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ارتفاع قياسي لمعدل التوظيف في إيطاليا ليسجل 60.1٪
    (أنسامد) - أغسطس 2 - روما - ارتفع معدل التوظيف في إيطاليا الي 60.1٪ من السكان في سن العمل في يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما قالت الوكالة الوطنية للإحصاء "إيستات" .

    وأضافت الوكالة الوطنية إنه بعد الانخفاض المسجل في مايو، ارتفع عدد الأشخاص العاملين مرة أخرى في يونيو، ليتجاوز 23 مليونا بفضل ارتفاع عدد العاملين بعقود دائمة.

    وأشارت "إيستات" إلى أن عدد العاملين قد ارتفع بمقدار 400000 (1.8 ٪) فيما يتعلق يونيو 2021.

    وتابعت إن معدل البطالة استقر عند 8.1٪ في يونيو، أما معدل بطالة الشباب فقد ارتفع بنسبة 1.7 نقطة مئوية إلى 23.1٪. (أنسامد).

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