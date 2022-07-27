صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في إيطاليا إلى 3٪

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء إنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لإيطاليا إلى 3٪، بينما خفض توقعاته لعام 2023 إلى 0.7٪.



وفي الحالة الأولى، يمثل ذلك زيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية فيما يتعلق بالتنبؤ الذي قدمته في أبريل، في حين أنه يمثل انخفاضا بنسبة نقطة مئوية واحدة للعام المقبل.



وتعتبر إيطاليا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي شهدت ارتفاعًا في توقعات النمو لعام 2022.



وذكر صندوق النقد الدولي إن مخاطر حدوث ركود عالمي قد زادت.



https://www.ansa.it/english/news/business/2022/07/26/imf-ups-ita lys-2022-growth-forecast-to-3_6509aca2-ab0a-4f5d-9d71-6794ed02e2 47.html (أنسامد).



