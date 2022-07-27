صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في إيطاليا إلى 3٪

دراجي : الحكومة لم تتوقف عن العمل
بن قدارة: إنتاج النفط سيصل إلى 1.2 مليون برميل في 10 أيام
المنتدى العربي للسياحة: "خريف ظفار" الوجهة السياحية الأفضل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:إحتفال ألعاب نارية بحضور 100 ألف شخص في البندقية
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار