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الضرائب الإيطالية: فقدان 6 مليار يورو في عمليات احتيال وهدر
    (أنسامد) - يونيو 24 - روما - أعلنت شرطة الضرائب الإيطالية، أن ستة مليارات يورو من الأموال العامة، فقدت بسبب عمليات احتيال وهدر وقعت بين الأول من يناير 2021 و31 مايو من العام الجاري.

    وأوضحت الشرطة أنه تمت ملاحقة 45700 شخص في قضايا احتيال وإهدار خلال هذه الفترة.

    وقُدرت الأضرار التي لحقت بالموازنة العامة جراء هذه العمليات بنحو 3.5 مليار يورو. (أنسامد).

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